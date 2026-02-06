Il capo di Skoda afferma che molti marchi cinesi di veicoli elettrici scompariranno dall'Europa
Definisce le attuali condizioni di mercato "insostenibili".
Attualmente, il mercato ha visto arrivare numerosi nuovi concorrenti dalla Cina, e alcuni hanno persino stabilito una posizione piuttosto solida, come BYD e Xpeng. Ma se chiedi al capo della Skoda, Martin Jahn, molti di questi scompariranno infine dall'Europa.
In un'intervista con Auto Express, Jahn afferma che il numero di concorrenti attualmente è "insostenibile" e prevede una maggiore consolidazione nel settore. Inoltre, ritiene anche che la fiducia dei consumatori in questi marchi sia troppo bassa per creare uno spazio ritagliato e valido.
"La domanda è: cosa è sostenibile dal punto di vista finanziario? Penso che ci sarà una consolidazione dell'industria automobilistica cinese e la domanda è: per quanto tempo si può mantenere così tanti marchi e lanciare nuove auto a questo ritmo? Perché la domanda allora è se si possano ammortizzare tutti gli investimenti? Quindi, per quanto tempo è sostenibile?"
Skoda e altri produttori più affermati hanno subito una maggiore pressione da parte dei produttori cinesi, quindi qui ha un piccolo pregiudizio, ma sei d'accordo?