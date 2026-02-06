Il capo di Skoda afferma che molti marchi cinesi di veicoli elettrici scompariranno dall'Europa

HQ

Attualmente, il mercato ha visto arrivare numerosi nuovi concorrenti dalla Cina, e alcuni hanno persino stabilito una posizione piuttosto solida, come BYD e Xpeng. Ma se chiedi al capo della Skoda, Martin Jahn, molti di questi scompariranno infine dall'Europa.

In un'intervista con Auto Express, Jahn afferma che il numero di concorrenti attualmente è "insostenibile" e prevede una maggiore consolidazione nel settore. Inoltre, ritiene anche che la fiducia dei consumatori in questi marchi sia troppo bassa per creare uno spazio ritagliato e valido.

"La domanda è: cosa è sostenibile dal punto di vista finanziario? Penso che ci sarà una consolidazione dell'industria automobilistica cinese e la domanda è: per quanto tempo si può mantenere così tanti marchi e lanciare nuove auto a questo ritmo? Perché la domanda allora è se si possano ammortizzare tutti gli investimenti? Quindi, per quanto tempo è sostenibile?"

Skoda e altri produttori più affermati hanno subito una maggiore pressione da parte dei produttori cinesi, quindi qui ha un piccolo pregiudizio, ma sei d'accordo?