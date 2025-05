Il CD Clayface sta ricevendo una riscrittura

HQ

Il film Clayface della DC è pronto per essere riscritto. Il film, originariamente scritto da Mike Flanagan, vedrà una nuova sceneggiatura introdotta prima dell'inizio della produzione, proveniente da Hossein Amini.

Questa notizia arriva tramite TheWrap, che non spiega esattamente perché la riscrittura sta avvenendo né quanto sarà sostanziale. Con l'inizio della produzione previsto per ottobre, sarebbe piuttosto strano vedere seri cambiamenti in arrivo, ma dovremo aspettare e vedere.

Amini è meglio conosciuta per aver scritto la sceneggiatura di Drive del 2011. Clayface sarà diretto anche da James Watkins. In precedenza, Mike Flanagan aveva parlato del suo forte desiderio di creareClayface un film, ma ora sembra che stia finalmente accadendo, e non siamo sicuri di dove si inserisca nella produzione.

Clayface è pensato per essere più di uno sguardo concreto al cattivo mutaforma di Batman, che agisce come un orrore mescolato con la tragedia. L'uscita nelle sale è prevista per l'11 settembre 2026.