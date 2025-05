Il centrista Nicusor Dan vince la presidenza rumena con una vittoria pro-UE La Romania rifiuta il nazionalismo ispirato da Trump mentre gli elettori sostengono l'allineamento tra UE e NATO.

HQ Le ultime notizie sulla Romania . Il rumeno Nicusor Dan ha vinto le elezioni presidenziali del paese domenica con il 54% dei voti, sconfiggendo il rivale nazionalista George Simion in un ballottaggio segnato da un'affluenza record. La vittoria di Dan segnala il sostegno pubblico per la continuazione dell'integrazione nell'Unione Europea e gli aiuti militari all'Ucraina, nonostante il recente slancio dell'estrema destra. La sua vittoria impedisce anche un potenziale cambiamento filo-russo in mezzo alle continue tensioni regionali. Bucarest, Romania. 16 dicembre 2024: Nicusor Dan, sindaco generale di Bucarest, annuncia la sua intenzione di candidarsi come candidato indipendente alle elezioni presidenziali rumene // Shutterstock