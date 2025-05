Il centrodestra portoghese vince ancora, ma l'estrema destra sale L'Alleanza Democratica non raggiunge la maggioranza mentre Chega rimodella il panorama politico.

HQ Le ultime notizie sul Portogallo . Ora sappiamo che la coalizione di centro-destra al governo in Portogallo si è assicurata il maggior numero di seggi alle elezioni di domenica, ma non è riuscita a raggiungere la maggioranza, prolungando l'incertezza politica del paese. Nel frattempo, il partito di estrema destra Chega ha ottenuto guadagni storici, probabilmente superando i socialisti come principale opposizione. Con un parlamento frammentato e nessuna coalizione all'orizzonte, il primo ministro Montenegro dovrebbe governare ancora una volta in minoranza. Berlino, Germania, 2024-05-24: Luís Montenegro, Primo Ministro del Portogallo in un incontro a Berlino // Shutterstock