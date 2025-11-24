Il CEO della Tennis Federation si aspetta che nuovi talenti "come Fonseca" riducano il divario con Alcaraz e Sinner

HQ

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno dominato il tennis negli ultimi due anni, vincendo tutti i trofei del Grande Slam nel 2024 e 2025, e posizionandosi di gran lunga sopra gli altri nella classifica ATP. Per i loro fan, è un momento estremamente emozionante, ma che dire del resto dei tennisti che vogliono avere successo?

Secondo Ross Hutchins, CEO della International Tennis Federation, emergerà una nuova "ondata di sfidanti". "Ogni volta che vediamo giocatori straordinari arrivare alla fine della loro carriera, sembra che spuntino due, quattro, sei, otto nuovi giocatori che portino il livello in avanti a un'altra dimensione", ha detto a Reuters.

"Questi due continuano a spingersi a vicenda a nuovi livelli. I loro servizi migliorano, i dritti migliorano, il loro movimento migliora e la loro mentalità migliora", disse Hutchins con ammirazione, ma ricordò che "lo sport ha anche una forte contingente di gruppi alle spalle".

Ora che la dinastia dei Big Three è quasi finita, con Djokovic che invecchia (a 38 anni è ancora una minaccia, raggiungendo le semifinali di tutti i Grand Slam nel 2025), Hutchins si aspetta che altri nuovi giocatori sfondino come hanno fatto Alcaraz e Sinner, menzionando specificamente il diciannovenne Joao Fonseca, il brasiliano, attualmente numero 24 mondiale, che ha vinto due titoli nel 2025.

Chi pensi abbia più possibilità di sfidare Alcaraz e Sinner nel prossimo futuro?