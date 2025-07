Il CEO di Arrowhead Studios: "Helldivers 3 si spera sia lontano molti anni"

HQ

Sembra che Helldivers III sia probabilmente lontano molti anni. Dopo aver rilasciato uno dei giochi multiplayer di successo del 2024, Arrowhead Game Studios ha immediatamente raccolto centinaia di migliaia se non milioni di nuovi fan, alcuni dei quali si chiedono cosa accadrà allo studio.

Il CEO di Arrowhead, Shams Jorjani, ha parlato sul server Discord del gioco (tramite GamesRadar), dove ha affermato che il gioco è lontano molti anni. "Onestamente sono molto coinvolto nella visione che Micke, Felix, Niklas e Marre (i nostri direttori di gioco) e Johan hanno per il gioco", ha detto. "È fantastico far parte della corsa. Onestamente ci stiamo concentrando sul qui e ora. Si spera che l'HD3 sia lontano molti anni".

L'ex CEO di Arrowhead, Johan Pilestedt, ha fatto menzione del fatto che Helldivers III sarebbe diventato qualcosa in cuiHelldivers II si sarebbe evoluto. Le differenze tra Helldivers e il suo sequel sono piuttosto gravi, con Helldivers II che opta per un approccio d'azione in terza persona piuttosto che le tattiche dall'alto verso il basso del primo gioco. Forse vedremo un cambiamento simile per Helldivers III. Se lo facciamo, è improbabile che Arrowhead abbandoni Helldivers II fino a quando non avrà esaurito la sua visione del progetto, cosa che non sembra affatto vicina a fare in questo momento.