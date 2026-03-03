Il CEO di Ford considera il software come la sfida più grande che le auto devono affrontare oggi

HQ

Che si tratti di infotainment tramite app, una connessione migliore e più forte con il telefono o i sistemi di guida autonoma sempre più usati dai guidatori moderni, difficilmente si può negare che le auto moderne siano tanto una questione di software quanto dell'hardware vero e proprio.

E questo è riconosciuto dal CEO di Ford, Jim Farley, che considera il software la principale sfida per la sua azienda in futuro - persino più grande della transizione alla tecnologia EV. In un'intervista con Car and Driver, Farley dice questo:

"Tutti pensano che queste tre cose—Cina, software e veicoli elettrici—siano tutte uguali. No, non sono la stessa cosa. La questione del software per me è dieci volte più grande. Dobbiamo pensare sempre di più a come il nostro veicolo sia un terzo spazio, uno spazio di intrattenimento. Ora che puoi guidare in autostrada e avere 45 minuti liberi, cosa farai in macchina? Basta fare videoconferenze e consumare contenuti che faresti a casa? O dobbiamo cambiare la motivazione per fare qualcosa di più?"

Farley parla anche di veicoli che passano completamente o parzialmente alla guida autonoma, il che significa che di fatto ora hai "tempo da perdere".

Sei d'accordo con Farley?