Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Auto

Il CEO di Ford considera il software come la sfida più grande che le auto devono affrontare oggi

"Dobbiamo pensare sempre di più a come il nostro veicolo sia un terzo spazio, uno spazio di intrattenimento."

HQ

Che si tratti di infotainment tramite app, una connessione migliore e più forte con il telefono o i sistemi di guida autonoma sempre più usati dai guidatori moderni, difficilmente si può negare che le auto moderne siano tanto una questione di software quanto dell'hardware vero e proprio.

E questo è riconosciuto dal CEO di Ford, Jim Farley, che considera il software la principale sfida per la sua azienda in futuro - persino più grande della transizione alla tecnologia EV. In un'intervista con Car and Driver, Farley dice questo:

"Tutti pensano che queste tre cose—Cina, software e veicoli elettrici—siano tutte uguali. No, non sono la stessa cosa. La questione del software per me è dieci volte più grande. Dobbiamo pensare sempre di più a come il nostro veicolo sia un terzo spazio, uno spazio di intrattenimento. Ora che puoi guidare in autostrada e avere 45 minuti liberi, cosa farai in macchina? Basta fare videoconferenze e consumare contenuti che faresti a casa? O dobbiamo cambiare la motivazione per fare qualcosa di più?"

Farley parla anche di veicoli che passano completamente o parzialmente alla guida autonoma, il che significa che di fatto ora hai "tempo da perdere".

Sei d'accordo con Farley?

Il CEO di Ford considera il software come la sfida più grande che le auto devono affrontare oggi

This post is tagged as:

Auto


Caricamento del prossimo contenuto