Il CEO di Gearbox non pensa che il gioco abbia ancora avuto il suo Citizen Kane

Nonostante ci siano molti giochi apprezzati come capolavori dai loro fan, Randy Pitchford di Gearbox non pensa che i giochi abbiano ancora raggiunto quel livello. Almeno, non abbiamo avuto qualcosa di simile a quello che Citizen Kane era per il cinema.

Parlando in un nuovo documentario sul lancio di Borderlands 4 pubblicato da Shacknews (via GamesRadar), Pitchford dice che pensa che i giochi siano "solo all'inizio" rispetto ai film.

"Mi piace che siamo solo all'inizio", Ha detto Pitchford. "Non abbiamo ancora avuto il nostro Citizen Kane, figuriamoci Jurassic Park o Star Wars. Stiamo solo cercando di capire questa roba. Ma è divertente".

È altamente improbabile che Pitchford pensi che nessun gioco sia un capolavoro, ma invece è più probabile che intenda dire che l'industria dei giochi ha un grande potenziale in sé e non ha ancora visto una versione che definisca davvero il medium. È possibile che non vedremo mai quello che Pitchford chiamerebbe il Citizen Kane dei giochi, ma questo non impedirà agli sviluppatori di dare il massimo ogni volta che cercano di creare un capolavoro tutto loro.