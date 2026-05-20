Il CEO di Hasbro spiega perché l'azienda non è interessata ai giochi come servizio

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Hasbro dispone di una ricchezza di proprietà intellettuale e l'azienda ha in programma di trasformarne gran parte in videogiochi di grande successo. Sta spendendo 1 miliardo di dollari per realizzare alcuni giochi, si spera ottimi, ma nessuno di quei titoli in arrivo sarà un gioco come servizio.

Perché, ti chiedi? Beh, non guardiamo a occhi i regali a cavallo in bocca, ma il CEO di Hasbro Chris Cocks ha spiegato la decisione in un'intervista con The Game Business. "Puoi investire 100 milioni di dollari per costruire un gioco mobile davvero fantastico, o un gioco come servizio davvero ottimo, come uno sparatutto. E il lato positivo è che guadagni miliardi e miliardi. Ma quante persone ottengono questo potenziale? Sono percentuali molto basse, a una cifra, se non così. Lo svantaggio è che non si recupera nulla, ed è praticamente un parvi," spiegò.

Hasbro è quindi molto più interessata a ciò che Cocks definisce "giochi tradizionali". Giochi d'azione/avventura, RPG e simili. "Se investi una buona somma di denaro e dedichi un buon tempo a una squadra di talento per fare un gioco più tradizionale, probabilmente non farai miliardi, ma le tue possibilità di almeno riavere i soldi sono molto più alte. E anche se fallisci, probabilmente guadagni 50, 60, 70 centesimi per dollaro di ritorno," ha detto.

"Quindi, quando abbiamo semplicemente guardato all'equazione rischio-ricompensa e abbiamo osservato le sensibilità di design che abbiamo — francamente il tipo di giochi che ci piace giocare, e io sono più un gamer tradizionale — abbiamo sentito che quella fosse la strada più sicura. Penso che ci sarà sempre domanda per buoni giochi che offrano un bel contenuto di 40-50 ore a un prezzo equo."

Anche se vediamo sempre qualche GaaS spuntare e conquistare il mondo, stiamo diventando molto più consapevoli della quantità di flop ad alto budget che il genere vede oggi. Concord, Highguard e forse Marathon rientrano tutti nell'ombrello, indipendentemente da quanto i giocatori che ricevono possano apprezzare il gioco. Tuttavia, ciò non significa che Hasbro sia garantito di recuperare il suo miliardo. Dovrà prima di tutto offrire esperienze solide, attirando l'attenzione delle persone grazie alla qualità dei suoi prodotti.