Il CEO di Lamborghini afferma che il ritardo per veicoli elettrici è "la strada giusta da seguire"

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Come forse già saprai, sono passati circa tre anni da quando Lamborghini ha presentato la sua prima auto elettrica, la Lanzador. Attualmente, l'auto non ha una data di lancio precisa, ma inizialmente doveva essere lanciato nel 2028. Poi, sia la Lanzador che una versione elettrica dell'Urus sono state postali almeno al 2030.

In un'intervista a CNBC, il CEO Stephan Winkelmann ha difeso questo design e afferma quanto segue:

"È stata la strada giusta per noi, ma ogni marchio, ogni azienda deve decidere da sola. La nostra decisione di passare dal [motore a combustione interna tradizionale] al plug-in è stata molto importante per noi, e si è rivelata una buona cosa: non parliamo dei nostri concorrenti... Ma ognuno ha la propria strategia. Osservando il mercato... abbiamo visto che la curva di accettazione [dei veicoli elettrici] per il nostro tipo di clienti non sta aumentando, e quindi abbiamo deciso di passare da un'auto completamente elettrica a una plug-in ibrida," ha detto.

Si può guardare al mercato e vedere la presa di controllo degli EV come un rallentamento, ma questo avviene principalmente negli Stati Uniti, e non in tutti i produttori che lo sperimentano.

Per ora, la posizione di Lamborghini è chiara: il marchio non è anti-EV, ma si rifiuta di lanciare una supercar elettrica prima che i clienti ne vogliano davvero una. E con la Ferrari attualmente a prendere la maggior parte delle pressioni, Lamborghini potrebbe sentirsi sempre più convalidata nell'aspettare ancora un po'.