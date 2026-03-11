Il CEO di Microsoft insiste che Xbox è una parte vitale del DNA centrale dell'azienda
Le voci secondo cui si ritirerebbero completamente dal settore dei videogiochi sembrano per ora infondate.
Recentemente, il fondatore di Xbox Seamus Blackley ha dichiarato che il passaggio alla nuova responsabile di Xbox Asha Sharma è sembrata una sorta di "colpo di morte" per il marchio Xbox, suggerendo che Sharma sia lì solo per supervisionare una fase di eliminazione.
Tuttavia, questa non è l'impressione che il CEO di Microsoft, Satya Nadella, vuole rafforzare internamente. Windows Central ha ottenuto un promemoria interno distribuito da Nadella, in cui non nasconde quanto Xbox e il gaming siano vitali per Microsoft:
"Siamo molto sul gioco. Continueremo a investire, e lo faremo sempre. Xbox al suo meglio solleva tutta l'azienda."
Anche la stessa Sharma ha condiviso un messaggio, affermando:
"Sto passando molto tempo a pensare a come posso potenziare questi mondi, queste storie e questi personaggi. Stiamo arrivando a quel nucleo, all'arte che lo accompagna, questo è il punto in cui dobbiamo cogliere lo spirito del tempo culturale e poi farlo manifestare in tutto ciò che facciamo."
Esattamente quale sarà il piano a lungo termine di Microsoft per Xbox resta da vedere, ma sarà entusiasmante seguirlo.