Il CEO di Microsoft insiste che Xbox è una parte vitale del DNA centrale dell'azienda

Recentemente, il fondatore di Xbox Seamus Blackley ha dichiarato che il passaggio alla nuova responsabile di Xbox Asha Sharma è sembrata una sorta di "colpo di morte" per il marchio Xbox, suggerendo che Sharma sia lì solo per supervisionare una fase di eliminazione.

Tuttavia, questa non è l'impressione che il CEO di Microsoft, Satya Nadella, vuole rafforzare internamente. Windows Central ha ottenuto un promemoria interno distribuito da Nadella, in cui non nasconde quanto Xbox e il gaming siano vitali per Microsoft:

"Siamo molto sul gioco. Continueremo a investire, e lo faremo sempre. Xbox al suo meglio solleva tutta l'azienda."

Anche la stessa Sharma ha condiviso un messaggio, affermando:

"Sto passando molto tempo a pensare a come posso potenziare questi mondi, queste storie e questi personaggi. Stiamo arrivando a quel nucleo, all'arte che lo accompagna, questo è il punto in cui dobbiamo cogliere lo spirito del tempo culturale e poi farlo manifestare in tutto ciò che facciamo."

Esattamente quale sarà il piano a lungo termine di Microsoft per Xbox resta da vedere, ma sarà entusiasmante seguirlo.