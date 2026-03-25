Il CEO di Nvidia afferma che "un'intelligenza artificiale generale", AGI, è qui

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Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha dichiarato in una nuova intervista che l'intelligenza artificiale generale (AGI) è già stata raggiunta. Il commento è stato fatto in un podcast con Lex Fridman.

L'AGI, o "intelligenza generale artificiale", è solitamente usata per indicare un'intelligenza artificiale capace di svolgere una vasta gamma di compiti al livello (o migliore) degli esseri umani. Tuttavia, non esiste una definizione consolidata del termine, il che ha portato a differenze di interpretazione sia tra ricercatori che aziende tecnologiche.

Fridman descrisse l'AGI come "un sistema che potrebbe praticamente svolgere il lavoro di un essere umano in modo completo, ad esempio fondando e gestendo un'azienda tecnologica da miliardi di dollari". Poi a Jensen Huang è stato chiesto quale fosse il calendario per raggiungere una cosa simile, e lui ha risposto che questo tipo di AGI è già stato fatto, come riportato da The Verge.

Huang si riferiva specificamente a nuovi agenti AI e piattaforme open-source come OpenClaw, che permettono agli utenti individuali di costruire agenti software autonomi. Questi sono utilizzati per una varietà di scopi, e alcuni progetti hanno rapidamente ottenuto grande popolarità. Quindi, secondo Huang, è possibile che una singola applicazione o servizio digitale diventi rapidamente un fenomeno ampiamente utilizzato.

Ma Huang ha continuato dicendo che la maggior parte di questi esperimenti sarà di breve durata, perché è improbabile che un gran numero di singoli agenti IA possa costruire un'azienda tecnologica globale, come ad esempio Nvidia.