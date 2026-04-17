Il CEO di Polestar Australia definisce gli ibridi plug-in "il peggio di entrambi i mondi"

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Polestar si basa sui valori EV e hanno grandi progetti per il futuro. Quindi non sorprende che non pensino molto agli ibridi plug-in o ai "PHEVS".

Il marchio EV ha apertamente criticato questo particolare tipo di auto. In particolare, in un'intervista con Drive, il CEO di Polestar Australia Scott Maynard ha detto questo:

"Penso che [i veicoli ibridi plug-in] siano il peggio di entrambi i mondi. Quindi, hai tutta la complessità di una trasmissione elettrica, unita a tutto il peso e la complessità di una trasmissione a benzina. Non hai zero emissioni, hai un aumento dei requisiti di manutenzione, perché hai tutti quei sistemi diversi che devono essere mantenuti indipendentemente."

In altre parole, non si ottiene una vera guida a zero emissioni come un veicolo elettrico completo, ma si ottiene comunque un setup più complicato e potenzialmente più pesante rispetto a un'auto a combustione tradizionale. Anche in questo caso, questo non sorprende, ma è comunque in contrasto con un'industria che sembra accogliere di nuovo il motore a combustione sotto certi aspetti.