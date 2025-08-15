Il CEO di Take-Two afferma che è molto improbabile che GTA VI venga nuovamente ritardato

HQ

Grand Theft Auto VI sarà un lancio così cruciale per l'intero settore che i giochi si stanno muovendo attivamente intorno a maggio. Ma il gioco potrebbe essere ritardato di nuovo? È estremamente difficile da prevedere, ma il CEO di Take-Two Strauss Zelnick ritiene che a Rockstar sia stato concesso tutto il tempo per garantire che il gioco sia al top della forma quando arriveremo il 26 maggio 2026.

In un'intervista alla CNBC dice questo sulla possibilità di un altro ritardo:

"Il mio livello di convinzione è molto, molto alto, ovviamente. Rockstar ha molte altre cose da fare, ma questo è ovviamente l'obiettivo principale".

A proposito, i fan si sono concentrati molto sul fatto che hanno "altre cose in corso", il che suggerisce che ci sono altri progetti in pre-produzione o addirittura in piena produzione.

Cosa pensi stia succedendo qui?