Il CEO di Take-Two afferma che la data di uscita di Grand Theft Auto VI non sarà rivelata fino a quando non si avvicina al lancio

HQ A parte quell'unico trailer che abbiamo avuto modo di concludere il 2023, non abbiamo sentito nulla di ufficiale su Grand Theft Auto VI a parte i continui promemoria che dovrebbe arrivare quest'anno. Senza un altro trailer o un annuncio della data di uscita, però, le speranze di alcuni fan stanno iniziando a vacillare. Secondo Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, tutto questo sembra far parte del piano, al fine di creare la massima attesa. Parlando con Bloomberg, Zelnick ha spiegato che non c'è una data di uscita o un nuovo trailer perché Rockstar e Take-Two vogliono "mantenere l'attesa e l'eccitazione". "Abbiamo scoperto che la cosa migliore da fare è fornire materiali di marketing relativamente vicini alla finestra di rilascio... Questo è quello che stiamo cercando di fare", ha detto. Quindi, il primo trailer a quasi due anni dall'uscita potrebbe essere esistito solo per confermare che il gioco è reale. Potrebbe essere che Zelnick stia nascondendo gli incendi dietro le quinte mentre Rockstar si affanna a far uscire il gioco quest'anno o decida di ritardarlo al prossimo, ma forse questo è solo il modo in cui il marketing viene fatto ora a Take-Two. Dopotutto, se dai alle persone troppo e troppo presto, potrebbero credere di averlo visto tutti i mesi prima del lancio di un gioco.