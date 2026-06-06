Il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, si unisce a WWE 2K26 come wrestler giocabile

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Questa deve essere una delle notizie di videogiochi più strane dell'anno. Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive - la società che possiede sia Rockstar che 2K - è improvvisamente apparso come wrestler giocabile in WWE 2K26.

Zelnick è stato inserito di nascosto come parte della terza stagione di nuovi contenuti del gioco e include un suo ingresso, frasi di commento appositamente registrate e "My Way" di Frank Sinatra come musica d'ingresso. È anche al 77° posto, il che potrebbe non renderlo il mostro più terrificante del ring, ma comunque abbastanza forte da infliggere colpi digitali tra una riunione e l'altra.

L'intera storia è, ovviamente, ancora più divertente considerando che Zelnick è anche l'uomo in cima alla gerarchia Take-Two mentre il mondo aspetta Grand Theft Auto VI. Quindi sì, se qualcuno sente un bisogno urgente di sfogare la propria frustrazione per GTA 6 su un CEO in abito in un ring di wrestling, quell'opportunità è apparentemente ora disponibile.