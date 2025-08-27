Il ciclista canadese Derek Gee lascia Israele - Il team Premier Tech per "motivi legittimi"

HQ

Derek Gee, ciclista canadese di 28 anni, ha annunciato di lasciare il suo UCI Pro Team, Israel -Premier Tech. Gee, soprannominato "The Birdwatcher", ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che il suo contratto con la squadra israeliana è stato rescisso. "Non è stata una decisione facile, ma l'ho presa dopo un'attenta riflessione e per motivi legittimi. Alcuni problemi hanno semplicemente reso insostenibile la mia permanenza nel team".

Attualmente, Gee non ha firmato con nessun'altra squadra e ha ringraziato i suoi ex compagni di squadra e corridori "con cui ho avuto il privilegio di lavorare nel mio tempo con l'organizzazione". Alcuni rapporti precedenti dicevano che Gee aveva attirato l'interesse di Ineos Grenadiers.

Tre giorni prima di confermare la sua uscita, Israel - Premier Tech ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava di sperare di risolvere i problemi con il canadese, citando che il contratto fino al 2028 era valido. È un duro colpo per la squadra, poiché Gee, che è diventato professionista nel 2022, è uno dei corridori più promettenti. Tuttavia, la squadra non ha messo Gee nella formazione per La Vuelta 2025, nonostante la sua buona prestazione a Giro d'Italia, dove è arrivato quarto assoluto.