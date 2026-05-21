Il ciclista ecuadoriano Jhonatan Narváez completa una tripletta al Giro d'Italia mentre Eulalio resta in testa

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Jhonatan Narváez, ciclista ecuadoriano di 29 anni proveniente dagli Emirati Emirati degli Emirati Arabi Uniti, ha realizzato una tripletta al Giro d'Italia, vincendo tre delle undici tappe del Gran Giro, superando il corridore Movistar Enric Mas nell'ultima volata, che era arrivato a un passo per la prima volta dal 2022, ma in realtà Narváez ha mantenuto il controllo della tappa. mantenendo la promessa di vincere tre tappe del Giro d'Italia.

Narváez, soprannominato "Lagarto" (Lucertola), ha ora cinque vittorie di tappa al Giro d'Italia, dopo aver vinto nel 2020 e nel 2024. Tuttavia, ammise che Mas lo "spaventava", "perché quasi cercava di chiudermi tra le barriere, e io ero al limite", esausto dopo una "giornata di gara a piena benzina". Non solo in salita ma anche in discesa" e ammettendo che Mas è più forte di lui nelle salite, quindi ha "scelto di giocare il suo gioco" (secondo Cycling Weekly).

Con tre vittorie, Narváez supera Jonathan Milan di Lidl-Trek con 111 punti, e si avvicina a Paul Magnier, che rimane leader nella classifica a punti Nel frattempo, il portoghese Afonso Eulálio del Bahrain Victorious difenderà la sua maglia rosa con 27 secondi di vantaggio sul danese Jonas Vingegaard di Visma, e 1 minuto e 57 secondi davanti all'olandese Thymen Arensman della Netcompany Ineos.