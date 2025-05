Il CIO consente ad alcuni atleti russi di partecipare ai Giochi Olimpici Invernali del 2026, ma non alle squadre "per definizione"

HQ

La Russia rimarrà esclusa dai Giochi Olimpici Invernali che si svolgeranno il prossimo anno a Milano-Cortina, in Italia. Il CIO ha affermato che "rimane in vigore la raccomandazione del marzo 2023 per quanto riguarda le squadre di atleti con passaporto russo", vietando agli atleti russi e bielorussi di gareggiare sotto la bandiera e l'inno russo o bielorusso.

Questo segue lo stesso schema delle Olimpiadi estive di Parigi 2024, che hanno permesso ad alcuni atleti russi e bielorussi di completare come atleti neutrali. Questo probabilmente accadrà di nuovo ai Giochi Olimpici Invernali del prossimo anno, con almeno quattro pattinatori russi nel singolo maschile e femminile che sono stati recentemente approvati dall'Unione Internazionale di Pattinaggio per cercare di qualificarsi per le Olimpiadi invernali del 2026 come atleti neutrali, come riportato da Reuters.

Tuttavia, questo lascerà fuori gli sport di squadra, come l'hockey su ghiaccio, che ha vinto l'oro alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018, perché "per definizione, un gruppo di atleti neutrali individuali non può essere considerato una squadra". È stato riferito che i funzionari russi stavano cercando di convincere la Federazione di hockey su ghiaccio (IHF) a partecipare, ma non è stato permesso, a differenza degli sport individuali.