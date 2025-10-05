Il CIO si rifiuta di sospendere Israele, ma offrirà borse di studio agli atleti palestinesi

HQ

Sulla scia delle crescenti proteste contro la partecipazione di Israele alle competizioni sportive, il Comitato Olimpico Internazionale rimane in silenzio su una possibile sospensione (come ha fatto con la Russia nel 2023). Tuttavia, il CIO ha deciso che offrirà una serie di borse di studio agli atleti palestinesi, per aiutarli a prepararsi per le prossime competizioni internazionali.

Kirsty Coventry, presidente del CIO, ha incontrato il capo del Comitato Olimpico Palestinese Jibril Rajoub e ha annunciato una serie di borse di studio che aiuteranno circa 50 atleti palestinesi. Di solito, meno di dieci atleti palestinesi si qualificano per i Giochi Olimpici. Con questo aiuto, aumenterebbero le loro possibilità di qualificarsi per i Giochi della Gioventù Asiatica del 2025 in Bahrain, i Giochi Olimpici Giovanili di Dakar 2026, i Giochi Asiatici di Aichi-Nagoya 2026 e le Olimpiadi di Los Angeles del 2028.

"Come tutti coloro che sono interessati alla pace per la regione, seguiamo molto da vicino gli attuali sviluppi diplomatici e speriamo che possano presto portare a un percorso di pace" Ha detto Coventry in una dichiarazione (via Reuters).

Questo si aggiungerebbe al "Piano di rinascita dello sport palestinese" annunciato dal CIO l'anno scorso per aiutare a raccogliere fondi per la ricostruzione degli impianti sportivi distrutti dai missili israeliani. Ma Israele non sarà sanzionato, poiché il CIO ha affermato che il Comitato Olimpico israeliano non è stato ritenuto in alcun modo tale da giustificare alcuna considerazione di una sanzione.