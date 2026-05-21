Il classico del cioccolato di fama mondiale rischia di essere interrotto

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Sembra che uno dei prodotti di cioccolato più famosi al mondo stia sul punto di scomparire dagli scaffali dei negozi. Nyheter24 riporta che il colosso austriaco del cioccolato Salzburg Schokolade GmbH, fondato alla fine del 1800, ha avuto difficoltà finanziarie dopo che il piano fallimentare istituito nel 2021 non è stato realizzato come previsto.

Questo ha portato al licenziamento delle 58 persone che lavoravano in azienda e quindi sembra che, almeno per il momento, i Mozartkugeln non esistano più. È il prodotto più famoso dell'azienda ed è venduto in tutto il mondo, anche se è particolarmente popolare in Austria, Germania e in altre parti dell'Europa centrale.

Si riporta che i debiti ammontano a 7,7 milioni di euro e un nuovo piano per salvare l'azienda è già stato avviato. Si potrebbe sospettare che un'azienda austriaca così iconica, o almeno il prodotto Mozartkugeln, venga salvata a tutti i costi, ma ovviamente non ci sono garanzie.