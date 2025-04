Il club norvegese vince la causa contro la UEFA per la libertà di espressione

HQ

SK Brann, una squadra di calcio norvegese, tre volte vincitrice dell'Eliteserien, la prima divisione norvegese, ha portato la UEFA alla Corte Arbitrale dello Sport (CAS) per difendere il proprio diritto alla libertà di parola... E hanno vinto. È successo dopo che la UEFA ha multato il club due volte nel 2024 per 5.000 euro perché i loro tifosi cantavano "La UEFA è una mafia" durante le partite della Women's Champions League.

L'organo di governo del calcio europeo ha ritenuto che i cori e gli striscioni che suggerivano che la UEFA fosse una mafia costituivano una violazione dei suoi regolamenti a causa di dichiarazioni offensive e natura provocatoria. Il club norvegese ha presentato ricorso contro la sanzione alla UEFA, senza alcun risultato. Brann si è poi rivolto a un'autorità superiore, il CAS, che si è pronunciato a favore del club, tramite The Guardian.

Il giudizio del TAS è che dire "mafia UEFA", nel contesto specifico della partita di calcio, non era offensivo o provocatorio, anche se hanno ammesso che quelle stesse parole non sarebbero state accettabili in altri casi. Si schiera più con il club, che ha detto che quei cori erano umoristici e satirici e non violavano la libertà di parola. Hanno anche detto che rispondere alla satira delle organizzazioni potenti con le sanzioni sarebbe "problematico".

"Non capita tutti i giorni che un club norvegese trasferisca tutto il calcio in Europa, ma oggi lo facciamo davvero. In un mondo in cui la libertà di parola è sotto attacco, questa è una sentenza importante e corretta", ha dichiarato il presidente di Brann, Aslak Sverdrup