Il co-creatore di Smallville attribuisce allo sconvolgimento dell'Universo DC la ragione per lo scaffale degli spin-off animati

Durante la prima era DC Extended Universe, c'erano un sacco di diversi progetti DC di varia qualità. In cima al grande universo cinematografico, c'era anche la moltitudine di spettacoli che la CW ha cacciato come parte del Arrowverse, e questo è in cima a innumerevoli progetti animati. Tuttavia, da quando James Gunn e Peter Safran hanno preso il sopraDC Studios vvento, molto di questo grasso è stato tagliato via, tutto nel tentativo di riavviare e riposizionare la DC sulla scena globale.

A tal fine, mentre c'erano piani per continuare la serieSmallville con uno spin-off animato, questo sembra ora molto improbabile. Ciò è stato confermato dal co-creatore della serie Alfred Gough, che parlando con il podcast Talk Ville ha detto quanto segue:

"La Warner ne ha ovviamente passate tante, e penso che il fatto che siano in procinto di riavviare di nuovo 'Superman', sfortunatamente, penso, tenga la nostra cosa fuori dal tavolo per un po'. Tutto si presenta in una forma o nell'altra, ho appena letto l'altro giorno che stanno riavviando 'Buffy' per Hulu".

Continua aggiungendo: "Questo è il punto, penso che il problema con la maggior parte dei progetti in sviluppo in qualsiasi studio e/o rete sia il cambio di regime".

In sostanza, se eravate interessati a vedere dove sarebbe potuto andare a finire questo progetto, non trattenete più il respiro. Se siete alla ricerca di altri contenuti Man of Steel, assicuratevi di tenere d'occhio Superman di Gunn a luglio, che darà il via al più ampio DC Universe.