Il cofondatore di Infinity Ward ricorda una "pressione molto imbarazzante" affinché Call of Duty rappresentasse l'Iran che invade Israele

Si è scoperto che i giochi sono sempre stati davvero politici. Va bene, forse Peggle 2 non ha mai servito come allegoria della Guerra Fredda o qualcosa del genere, ma dietro le quinte alcune grandi serie sono state messe sotto pressione per rappresentare certe nazioni reali come fazioni nemiche.

Dopo che la Casa Bianca ha pubblicato un video di un personaggio di Call of Duty che chiama in una serie di uccisioni, che poi porta a filmati di attentati reali in corso. Il cofondatore di Infinity Ward e sviluppatore di Call of Duty, Chance Glasco, ha risposto con un post sul suo account (catturato da Eurogamer), affermando che questo uso del franchise videoludico per promuovere la violenza nel mondo reale non lo sorprende.

"Ricordo che dopo che Activision ha preso il controllo della formazione post-Respawn c'è stata una pressione molto imbarazzante da parte di Activision affinché realizzassimo il prossimo CoD sull'Iran che attacca Israele. Per fortuna la stragrande maggioranza dei nostri sviluppatori era disgustata dall'idea e fu respinta," spiegò Glasco.

"Molti di noi sviluppatori erano sconvolti perché sembrava propaganda politica spinta da Activision," Glasco continuò. "Per tutto il mio tempo a Infinity Ward (da CoD1 a CoD:Ghosts) nessuna delle nostre scelte narrative è stata motivata dal desiderio di creare qualsiasi tipo di propaganda per promuovere conflitti."

L'amministrazione Trump ha preso molta amazione a usare videogiochi, montaggi e altro ancora sui social media per cercare di promuovere l'attuale governo e le sue decisioni. Anche se questo spesso porta a una risposta divisiva, per usare un eufemismo, sembra che l'unico scopo di questi post sia attirare l'attenzione, indipendentemente dalla forma in cui si presenta.