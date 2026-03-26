Il compositore di Il Re Leone ha intentato una causa contro il comico che ha "tradotto male" la sua canzone

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A metà set Jonasi era a metà quando uno sconosciuto gli porse un foglio giallo. Il comico zimbabwese abbassò lo sguardo, alzò lo sguardo e raccontò alla folla esattamente cosa era appena successo: stava venendo citato in giudizio. Per uno scherzo. Riguardo a Il Re Leone.

La battuta in questione è andata in onda nel podcast One54 a febbraio. Jonasi ha insistito che i conduttori stavano pronunciando male il canto d'apertura di "Circle of Life" (ingonyama bagithi Baba di Nants) e ha chiarito utilmente che si traduceva in: "Guarda, c'è un leone. Oh mio Dio!" Il pubblico lo adorò. Milioni di persone online lo adoravano. Il compositore vincitore di un Grammy Lebohang Morake non lo fece.

Morake, che ha scritto il coro, afferma che i testi sono radicati nella tradizione sudafricana e invocano la regalità, non un turista sorpreso che avvista la fauna selvatica. La traduzione della Disney lo conferma: "Salve al re, tutti noi ci inchiniamo davanti al re." I suoi avvocati sostengono che Jonasi abbia presentato la traduzione errata come un fatto piuttosto che come una commedia, il che, se vero, la priva della protezione del Primo Emendamento.

I due uomini avevano apparentemente cercato di risolvere la questione in privato. Jonasi dice di aver detto a Morake di essere un vero fan e di aver offerto di collaborare a un video educativo. Poi, dice, Morake lo ha chiamato un "n***o che odia se stesso", e la buona volontà è svanita. Morake si è poi scusato per la scelta delle parole pur mantenendo fermamente il suo discorso. Jonasi, da parte sua, promise di continuare a raccontare la battuta.

Ora sta combattendo una causa da 27 milioni di dollari con un GoFundMe, del merchandising, e aggiunge: "Sto cercando un avvocato molto valido."

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