Il compositore di Tomb Raider è stato incarcerato a seguito di una frode sui prestiti Covid

È stato rivelato che Peter Connelly, un compositore noto per il suo lavoro nello spazio dei videogiochi, in particolare nel franchise Tomb Raider, è stato incarcerato per un periodo di 16 mesi dopo essere stato riconosciuto colpevole di uno schema di frode legato al Covid.

Connelly è stato indagato dal Insolvency Service nel Regno Unito per aver erroneamente rivendicato un secondo Bounce Back Loan del valore di £ 37.500 nel 2020 dopo aver sovrastimato il fatturato della sua azienda durante la pandemia, dopo aver dichiarato £ 22.000 il mese precedente.

Secondo un comunicato stampa, Connelly ha affermato che il fatturato della sua azienda è stato di 150.000 sterline nel 2019, quando in realtà è stato significativamente inferiore a 58.000 sterline. Ciò significava che il secondo prestito non rientrava nelle regole del regime che era stato messo in atto all'epoca, anche se il primo prestito che aveva contratto lo era. Connelly arrivò persino a dichiarare falsamente di aver contratto più di un prestito.

Per quanto riguarda ciò su cui Connelly stava lavorando, ha detto al Insolvency Service che era impegnato in una "re-immaginazione" di una colonna sonora per un progetto Tomb Raider, e che questo è stato descritto come un "progetto significativo che aveva il potenziale per essere molto redditizio". Tuttavia, la pandemia ha visto questo stallo e Connelly ha persino venduto la sua auto e ha contratto prestiti personali per rimanere a galla. La sua azienda è stata poi messa in liquidazione nell'agosto 2021, senza che nessuno dei due prestiti fosse rimborsato.

Con sede a Lambton Court, Peterlee, Connelly è stato incarcerato ieri, 17 luglio, per la condanna a 16 mesi dopo che il Durham Crown Court lo ha dichiarato colpevole di frode. È stato anche squalificato come direttore della sua società, precedentemente nota come Universal Sound Design e poi come Peter Connelly Limited, per i prossimi sei anni.

David Snasdell, investigatore capo presso il Insolvency Service ha rilasciato una dichiarazione.

"Peter Connelly ha palesemente ignorato le regole del Bounce Back Loan Scheme, progettato per sostenere le piccole e medie imprese durante la pandemia.

"Connelly non solo ha ottenuto due prestiti quando alle imprese ne era permesso solo uno, ma ha deliberatamente gonfiato il fatturato della sua azienda per ricevere più soldi di quelli a cui aveva diritto.

"L'Insolvency Service è l'agenzia principale per affrontare la cattiva condotta dei prestiti di rimbalzo e rimaniamo impegnati a garantire che i truffatori che hanno rubato dalle casse pubbliche durante un'emergenza nazionale siano assicurati alla giustizia".

Non è chiaro a quale progetto Tomb Raider Connelly stesse lavorando all'inizio degli anni 2020.