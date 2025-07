Il compositore di X-Files Mark Snow muore a 78 anni

HQ

Mark Snow, 78 anni, è morto nella sua casa nel Connecticut dopo una lunga e fortunata carriera come compositore, meglio conosciuto per il suo tema iconico e inquietante per X-Files. La melodia è diventata quasi un personaggio a sé stante e ha persino raggiunto il numero due nella classifica dei singoli del Regno Unito, un'impresa rara per una sigla televisiva.

Oltre a X-Files, ha composto musica per il suo spin-off Millennium, così come per altre serie come Ghost Whisperer, Smallville, T.J. Hooker e Blue Bloods. È stato nominato per un Emmy ben 15 volte – sei delle quali solo per X-Files – insieme a ulteriori nomination per varie miniserie.

Secondo il collega compositore Sean Callery, Snow è stato descritto come un "musicista di talento e un mentore generoso" che ha sempre offerto un feedback ponderato e intelligente. A titolo personale, lascia la moglie Glynnis, le tre figlie e diversi nipoti.

Mark Snow è stato un compositore rivoluzionario che ha contribuito a plasmare alcuni dei misteri più oscuri della cultura pop e la sua eredità, sia come artista che come essere umano, durerà per gli anni a venire.

Riposa in pace.