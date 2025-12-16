HQ

L'emittente pubblica austriaca ORF ha dichiarato martedì che non censurerà le reazioni del pubblico né silenzierà i fischi durante la performance di Israele all'Eurovision Song Contest 2026, nonostante la crescente controversia sulla partecipazione di Israele.

Il concorso, previsto a Vienna a maggio, vedrà la partecipazione di soli 35 candidati dopo che cinque paesi (tra cui Spagna, Irlanda e Paesi Bassi) hanno annunciato boicottaggi in segno di protesta per la guerra a Gaza. Sarà la formazione più piccola dell'Eurovision dal 2003.

Il produttore esecutivo di ORF, Michael Kroen, ha dichiarato che le bandiere palestinesi non saranno vietate al pubblico finché rispettino le leggi e le regole di sicurezza locali. "Non addolceremo nulla né eviteremo di mostrare cosa sta succedendo," ha detto Kroen in una conferenza stampa. "Il nostro compito è mostrare le cose come sono."

La direttrice della programmazione di ORF, Stefanie Groiss-Horowitz, ha detto che l'emittente non avrebbe mai coperto le reazioni del pubblico. "Non faremo mai un applauso artificiale su di esso in nessun momento," ha detto, abbandonandosi dai precedenti incontri in cui i fischi durante la performance di Israele erano stati attenuati.

La partecipazione di Israele è diventata un punto focale di tensione diplomatica e culturale dopo la sua campagna militare a Gaza, lanciata dopo che i militanti guidati da Hamas hanno ucciso 1.200 persone in Israele nell'ottobre 2023. I funzionari sanitari di Gaza affermano che oltre 70.700 palestinesi sono stati successivamente uccisi.

Austria e ORF sono stati tra i più forti sostenitori di Israele all'Eurovision. Il Direttore Generale dell'ORF Roland Weissmann ha visitato Israele a novembre per mostrare il suo sostegno all'inclusione, nonostante le obiezioni di diversi broadcaster europei. La finale dell'Eurovision dello scorso anno ha attirato circa 166 milioni di spettatori in tutto il mondo, secondo gli organizzatori, sottolineando l'ampiezza dell'attenzione che circonda il concorso in mezzo alle conseguenze politiche.