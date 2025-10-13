Il confine tra Pakistan e Afghanistan scoppia in scontri mortali durante la notte

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che i combattimenti sono scoppiati durante la notte lungo la frontiera tra Pakistan e Afghanistan, causando la morte di decine di combattenti e spingendo Islamabad a sigillare i valichi di frontiera chiave. Lo scontro è iniziato dopo che gli attacchi aerei pakistani all'interno del territorio afghano hanno innescato attacchi di rappresaglia da parte delle forze talebane. Entrambi i governi si sono incolpati a vicenda per l'escalation e hanno affermato di aver inflitto pesanti perdite, anche se nessuno dei due ha fornito prove. Sporadici spari sono stati ancora uditi in alcune aree domenica, poiché le potenze regionali, tra cui il Qatar e l'Arabia Saudita, hanno esortato entrambe le parti a fare un passo indietro da ulteriori violenze. Si tratta dei combattimenti più gravi tra i vicini da quando i talebani sono saliti al potere a Kabul. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!