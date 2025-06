Il conteggio dei giocatori di Firebreak solleva perplessità e domande

HQ

Con FBC: Firebreak, Remedy si è tuffato nel pool multiplayer e, in base ai numeri dei primi giorni, non è andata particolarmente bene. I giocatori non si sono presentati e, con un prezzo di circa $ 35-40 in un genere traboccante di eccellenti alternative gratuite, non è esattamente difficile capire perché.

Molti si sono affrettati a gridare "Concord 2.0!" e, a prima vista, sembrava davvero che Firebreak si stesse dirigendo verso il disastro. Ma nonostante ciò, Remedy ha improvvisamente affermato che il loro sparatutto multiplayer era diventato un successo da un milione di giocatori.

Un'affermazione che ha sollevato più di qualche sopracciglio scettico. Una rapida occhiata a SteamDB mostra che il gioco ha attualmente appena 170 giocatori attivi, con un picco di poco meno di 2.000 una decina di giorni fa. In breve, qualcosa puzza di pesce.

Fondamentalmente, ciò significherebbe che il gioco ha centinaia di migliaia di giocatori attivi su Playstation e Xbox, il che non è nemmeno il caso. Così tanti stanno ora speculando se questi numeri chiaramente gonfiati siano semplicemente download totali, forse includendo anche copie rimborsate, installazioni di Game Pass e simili.

Fingi fino a quando... Raggiungi la tua chiamata trimestrale sugli utili.

Finora, Remedy non ha commentato come hanno raggiunto i loro numeri. Molti credono che sia chiaramente una mossa di pubbliche relazioni per soddisfare gli investitori e dipingere un quadro positivo su quello che, sulla carta, sembra un flop spettacolare.

Che ne pensi? Controlla tu stesso i numeri e decidi: milioni di vendite o un vero e proprio disastro?