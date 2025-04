Il contenuto Cut Baldur's Gate III mostra Astarion che uccide Shadowheart

HQ

Come si trova nel gioco finale, Astarion è un amato Baldur's Gate III compagno. Un vampiro con il fascino sufficiente a contrastare le sue tendenze malvagie, ha una delle serie di missioni più gratificanti del gioco, con molti modi per decidere il suo destino a seconda del modo in cui giochi.

È probabile che se un certo pezzo di materiale tagliato fosse entrato nel gioco, pochi giocatori avrebbero visto la ricerca di Astarion fino alla fine. In un video che ha fatto il giro di Reddit, vediamo una scena piuttosto raccapricciante di Astarion che strangola Shadowheart.

Le speculazioni indicano che si tratta di una scena tagliata dal playthrough delle origini di Astarion, in cui se non ti fossi nutrito di un compagno, avresti avuto la possibilità di ucciderlo. Questo ha più senso di un compagno che ne uccide un altro in una scena in cui il giocatore apparentemente non è coinvolto.

Poiché Shadowheart è forse l'unico compagno più amato di Astarion dalla più ampia baseBaldur's Gate III di fan, i giocatori ritengono che Astarion non sarebbe sopravvissuto a lungo se questo fosse accaduto nei loro giochi. Se non fossero stati loro a giocarlo, ovviamente. Nel prodotto finale, quando giochi nei panni di Astarion tramite una corsa Origin, ti verrà comunque data la possibilità di provare a nutrirti di un compagno, ma invece di ucciderlo quando individuato, avrai una scena di dialogo in cui sono piuttosto infastiditi da te per avergli morso il collo nel cuore della notte.