Il Convergence Games Showcase 2025 si terrà a settembre

HQ

L'influencer Convergence ha appena annunciato l'intenzione di ospitare la sua grande vetrina annuale questo settembre. Previsto per il 18 settembre e trasmesso su YouTube, Twitch, Steam e persino BiliBili, l'evento cercherà ancora una volta di offrire annunci e notizie in tutto lo spettro AA e indie.

Dopo lo show inaugurale dello scorso anno, ci è stato detto che questa iterazione si concentrerà ancora una volta su titoli indie e AA, con un focus specifico sul "riunire un pubblico appassionato di diversi creatori e i nuovi giochi indie e AA più interessanti, incorporando al contempo un coinvolgimento più profondo della comunità e piattaforme aggiuntive per massimizzare l'impatto per sviluppatori ed editori".

Al momento non sono state condivise informazioni esatte su cosa aspettarsi dal 2025 Convergence Games Showcase, ma il direttore creativo della società di produzione Fourth Floor, Dan Maher, ha dichiarato quanto segue:

"Siamo rimasti molto soddisfatti del pubblico nel 2024 e il feedback degli spettatori è stato eccellente, ma vogliamo rendere lo show ancora più efficace per gli sviluppatori indipendenti, sfruttando le nostre profonde relazioni con i creatori di contenuti di tutto il mondo. La scoperta è assolutamente cruciale per i titoli più piccoli e stiamo creando una piattaforma che sia in grado di abbinare un pubblico autentico con nuovi giochi che ameranno, guidati dai creatori di cui si fidano".

Per ulteriori informazioni su ciò che offrirà lo spettacolo di quest'anno, assicurati di tenere d'occhio il sito web di Convergence.