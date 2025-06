Il creatore dell'anime di Castlevania e Devil May Cry, Adi Shankar, ha acquisito i diritti di Duke Nukem

HQ

Adi Shankar potrebbe essere l'adattatore per videogiochi di maggior successo a Hollywood in questo momento. Ha lavorato con Netflix per offrire l'amato e popolare Castlevania, recentemente seguito da Devil May Cry, ha contribuito a creare lo strano ma fantastico Captain Laserhawk: A Blood Dragon Adventure, e chiaramente ha già gli occhi puntati su ciò che verrà dopo.

Parlando in un'intervista con Esquire, Shankar ha rivelato di essersi assicurato i diritti di adattamento per Duke Nukem da Gearbox e che intende usarli per creare un progetto che sarà autentico per il personaggio, fungendo da "dito medio a tutti".

Quando gli è stato chiesto della sua pipeline, Shankar ha spiegato: "Ho dei videogiochi in produzione. Ovviamente più Devil May Cry. Vengo contattato con diversi IP e aziende che vogliono lavorare con me. Ho comprato i diritti di Duke Nukem. Non i diritti di gioco, ma l'ho comprato da Gearbox".

Ha poi toccato la sua visione per Duke Nukem, aggiungendo: "È un dito medio per tutti. Quando Duke Nukem è esploso, un gruppo di persone si è seduto intorno cercando di trasformarlo in un marchio, quando è solo un dito medio. Duke Nukem non può essere creato da una società, perché nel momento in cui una società crea Duke Nukem, non è più Duke Nukem. Non ho intenzione di farmi dire da nessuno cosa fare su questo".

Ha anche brevemente notato i suoi piani per la seconda stagione di DMC, spiegando che "la narrazione sta per cambiare" e che sarà "diversa, stilisticamente e tonalmente", diventando alla fine "essenzialmente un nuovo show".