Il creatore di Black Mirror, Charlie Brooker, collabora con Paddy Considine per il thriller poliziesco di Netflix

Potresti riconoscere il nome di Charlie Brooker, ma se non lo fai ci permettiamo di cambiarlo. È uno scrittore e produttore inglese noto per gli esilaranti speciali di Philomena Cunk ma più recentemente anche come creatore di Black Mirror. Sì, Brooker ci ha regalato una delle serie di fantascienza più influenti degli ultimi tempi e in futuro collaborerà ancora una volta con Netflix per un altro progetto.

Certo, questo non prederà la tua ansia allo stesso modo, poiché è una serie thriller poliziesca senza titolo che avrà come protagonisti Paddy Considine, Lena Headey e Georgina Campbell. È destinato ad essere un affare piuttosto oscuro e ruota attorno a un detective del Nord che si reca a Londra per catturare un serial killer che sta mietendo vittime senza rimorsi.

La sinossi aggiunge: "La serie senza titolo è ambientata tra l'immaginaria città settentrionale di Bleakford e le strade di Londra, seguendo un detective tormentato in una missione implacabile per catturare un serial killer rituale prima che esauriscano le vittime".

Da allora Brooker ha parlato di questo annuncio, con una dichiarazione opportunamente sciocca ed esilarante.

"Sono oltremodo entusiasta di pronunciare queste parole per il comunicato stampa. Ho sognato di fornire una citazione sin da quando ero un giovane feto, e ora eccomi qui a farlo. Mi darei un pizzicotto, ma come tutti noi, ho il terrore che, se lo faccio, potrei svegliarmi e scoprire che il 2025 è stato un sogno magico. Per favore, guarda il mio spettacolo. Ti prego".

Non si sa ancora nulla sulla data di uscita e nemmeno sul titolo ufficiale della serie, ma dovremmo aspettarci "molto sangue e accigliato" quando arriverà.