Il creatore di Breaking Bad sta realizzando una nuova serie per Apple TV+

Se vi siete chiesti quale sarà il futuro di Vince Gilligan, ora che Breaking Bad e Better Call Saul sono dietro di lui, abbiamo delle buone notizie poiché questo è stato rivelato. Dopo aver lavorato con Netflix per un po' di tempo sulla serie guidata da Bob Odenkirk, Gilligan si sposterà su un'altra piattaforma di streaming per un nuovo progetto.

Come rivelato sui social media, Apple TV+ sarà la nuova casa per il talentuoso creatore di serie televisive, poiché Gilligan ha collaborato con lo streamer per sviluppare una serie psicologica di fantascienza di cui non sappiamo ancora molto.

Il progetto è ancora senza titolo al momento e non sono stati rivelati dettagli sulla trama. In realtà, tutto ciò che ci resta da fare è una prima immagine teaser che presenta una faccina sorridente disegnata in una capsula di Petri riempita con una sorta di sostanza, accompagnata dallo slogan " La felicità è contagiosa". Oltre a questo, sappiamo anche che Rhea Seehorn reciterà nello show, riunendo Gilligan con la sua star Better Call Saul.

Per quanto riguarda la data in cui possiamo aspettarci nuove informazioni, un trailer sarà pubblicato presto, il 25 luglio alle 20:00 BST / 21:00 CEST, quindi aspettatevi molti nuovi dettagli molto presto.