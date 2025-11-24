Il creatore di Counter-Strike, Minh Le, "vuole davvero" portare il suo prossimo gioco, Alpha Response " sulle console

HQ

Se non conosci il nome di Minh "Gooseman" Le, sicuramente conoscerai la sua creazione. Lo sviluppatore è considerato il padre di Counter-Strike, la persona che ha trasformato una mod in un fenomeno di successo per Valve, e un titolo che oggi, con molte iterazioni ed evoluzioni nel futuro, è uno dei più grandi sparatutto in prima persona al mondo.

Ma Le non lavora su Counter-Strike da un po' di tempo, poiché lo sviluppatore ha invece lavorato su Ultimo Ratio Games per creare Alpha Response, un FPS dinamico di azione poliziesca che chiede ai giocatori di risolvere crisi con decisioni in frazioni di secondo.

Durante il nostro periodo a San Diego Comic Con Malaga, abbiamo avuto il lusso di incontrare Le per discutere Alpha Response e chiedergli informazioni sui piani di uscita del gioco. Quando gli è stato chiesto in particolare del mercato delle console, e se intende esplorarlo, Le ha espresso.

"Beh, mi rendo conto che il pubblico delle console sta iniziando a crescere e c'è un enorme pubblico e appetito per i giochi FPS. Quindi voglio davvero portare il nostro gioco al pubblico delle console, ma dobbiamo lavorare con l'editore per farlo. Ma sì, sento davvero che c'è appetito per i nostri giochi, ma dal punto di vista degli sviluppatori ho sempre preferito iniziare a fare i giochi su PC perché è più facile, perché è lì che sviluppiamo i giochi. Quindi, quando sviluppiamo i giochi, abbiamo un legame più immediato con i giocatori che possono giocare da vicino, perché lo stiamo sviluppando e loro possono giocare e darci feedback su come migliorarlo. Quindi ho sempre pensato che sviluppare i giochi su PC farà sempre sì che i giochi nascano dalla base di fan del PC."

Puoi vedere l'intervista completa con Gooseman qui sotto, con sottotitoli localizzati, per saperne di più sul gioco e sulla sua ispirazione.