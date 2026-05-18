Il creatore di Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, impressionato dal remake AI di Final Fantasy VI

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Non mancano certo i falsi remake sui social media in cui qualcuno ha chiesto all'IA di creare una nuova versione di un vecchio classico. Questo spesso porta a risultati incredibilmente plastici e poco fantasiosi, il che ha contribuito a stabilire il termine "AI-slop".

Ci sono però eccezioni in cui l'aspetto è migliore. Uno di questi è forse un remake AI recentemente creato del classico Final Fantasy VI, uno dei giochi che i fan desiderano più di vedere rifatto (molti sperano specificamente in HD-2D). Una persona che rimase colpita dal risultato fu il creatore non solo di Final Fantasy VI, ma di tutta la serie, Hironobu Sakaguchi.

Anche se il breve video contiene sicuramente quei tipici segni esagerati di arte generata dall'IA e asset rubati (Kefka improvvisamente sembra il Joker di Arkham), Sakaguchi scrive (tradotto da Grok): "Cos'è questo!? È fantastico!"

Un altro veterano di Final Fantasy, però, non ne rimase altrettanto impressionato. Akitoshi Kawazu, forse più noto per aver creato la serie SaGa, sembra credere che sia ancora solo pura spazzatura dell'IA e ha risposto:

"No, Sakaguchi, avresti dovuto fermarti dopo la prima frase. A proposito, quando ho incontrato di recente un americano laureato al MIT che faceva turismo a Shimokitazawa e abbiamo iniziato a parlare in un ristorante di sushi, mi ha detto che gli piaceva FF6 e che gli piaceva Mash. Sono d'accordo che il 6 sia davvero adatto per un remake 3D."

Puoi guardare il video qui sotto. Cosa ne pensi? Avresti voluto giocare a un Final Fantasy VI che assomigliasse a questo, o è solo una solita IA noiosa e poco ispirata?