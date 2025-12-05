Il creatore di Just Cause mescola Mad Max e Sleeping Dogs in Samson

Christofer Sundberg è stato abbastanza esplicito sul motivo per cui ha lasciato gli studi Avalanche di Just Cause, Mad Max e Rage 2, ma abbiamo sentito solo voci su cosa lui e alcune delle persone che sono partite con lui abbiano lavorato da Liquid Swords negli ultimi anni. Ora finalmente ne sappiamo molto di più.

Il loro nuovo gioco si chiama Samson, o Samson: A Tyndalston Story come a volte specificano in un comunicato stampa, ed è un picchiaduro open-world in cui il protagonista deve saldare un debito molto grave. Considerando il pedigree dello studio, probabilmente capisci che non sto parlando di lui che lavora solo in un normale lavoro d'ufficio o qualcosa del genere qui.

La città immaginaria di Tyndalston è descritta come "l'idiota del mondo", quindi Samson dovrà prendere pugni, calciare, correre e farsi strada in queste strade oscure e brutali per liberarsi del debito e liberare sua sorella dai tipi ancora peggiori che vogliono indietro i loro soldi con interessi sempre crescenti.

Sembra però che questa non sarà una storia lineare, dato che gli svedesi danno l'impressione che potremo scegliere tra diversi tipi di missioni. Una missione potrebbe avere un potenziale di ricompensa maggiore, ma anche rischi maggiori e potrebbe far desiderare di più sia la polizia che le altre fazioni. Se fallisci una missione, il debito aumenterà, peggiorando la pressione e apparentemente portando a un cambiamento nella città e nei suoi abitanti.

Fortunatamente, anche Samson sarà in grado di cambiare e adattarsi. Il trailer di presentazione mostra un sistema di combattimento che sembra concreto, fluido e improvvisato, poiché potremo sfruttare l'ambiente e gli oggetti a nostro vantaggio. Più di 25 potenziamenti renderanno Samson ancora più forte e versatile più avanti nel gioco, e chi dice no a più opzioni?

Samson è stato annunciato solo per PC stasera, ma sembra un gioco che sarà altrettanto divertente sulle console quando uscirà "presto"