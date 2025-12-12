Il creatore di KOTOR torna con altre avventure galattiche in Star Wars: Fate of the Old Republic

E dopo gli annunci preliminari, era il momento di svelare i grandi annunci della serata ai The Game Awards 2025. Già sapevamo molte cose, ma la prima grande Prima Mondiale ci ha sicuramente colti un po' di sorpresa. Un entusiasta Geoff Keighley mostrò le prime immagini di Star Wars: Fate of the Old Republic , il prossimo grande gioco della saga galattica.

Nel trailer di Star Wars FOTOR (come ora viene chiamato) abbiamo visto solo poche figure atterrare su una nave e un volto parziale con una spada laser blu illuminata accanto ad essa. Un volto che chiaramente assomiglia a quello di Meetra Surik, la protagonista di Star Wars: Knights of the Old Republic. È plausibile immaginare che Fate of the Old Republic riprenda la storia dopo la fine di KOTOR 2, dato che sarà diretto dalla stessa persona, Casey Hudson degli Arcanaut Studio.

Attualmente non c'è una finestra di uscita per Star Wars: Fate of the Old Republic, ma sembra probabile che Lucasfilm Games e Disney cercheranno di farlo coincidere con le celebrazioni del 50º anniversario del franchise nel 2027. È confermato che è in sviluppo per PC e console, ma non c'è una lista di piattaforme confermata.

Sei entusiasta di Star Wars FOTOR?