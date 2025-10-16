Il creatore di Ninja Gaiden e Dead or Alive, Tomonobu Itagaki, è morto

HQ

Sono stati giorni difficili per gli appassionati di intrattenimento, poiché alcuni grandi nomi sono purtroppo scomparsi. Diane Keaton è morta pochi giorni fa, e ancora più recentemente il leggendario illustratore Drew Struzan. Ora, in un momento davvero sfortunato a causa dell'imminente lancio di Ninja Gaiden 4, è stato rivelato che anche Tomunobu Itagaki è purtroppo morto.

Questa notizia proviene dalla pagina Facebook di Itagaki dove condivide il seguente messaggio (dopo la traduzione):

"Parole per andarsene. La luce della mia vita sta per esaurirsi. Il fatto che questa frase sia stata pubblicata significa che è finalmente giunto il momento. Non sono più in questo mondo. (Quest'ultimo post è per qualcuno di speciale per me.) La mia vita è stata una serie di battaglie. Abbiamo continuato a vincere. Ho causato un sacco di problemi. Rimango fedele alle mie convinzioni e lo devo. Rimpianti. Mi dispiace così tanto per tutti i miei fan che non posso consegnare il mio nuovo lavoro, mi dispiace. È quello che è. Così va".

Itagaki è stato un nome rivoluzionario nel mondo dei videogiochi, poiché il famoso sviluppatore ha creato Ninja Gaiden e anche il franchise Dead or Alive. Per molto tempo, è stato anche il capo di Team Ninja, durante il quale ha creato la serie d'azione e avventura precedentemente menzionata.

Una faccenda triste in quanto questo ha già iniziato ad avere il suo impatto sul mondo dei giochi in generale, poiché il capo di Tekken Katsuhiro Harada ha condiviso un commento che recita:

— Assolutamente no, Itagaki-san. Lei ha detto: "Prendiamo un drink qualche volta", non è vero? Non ci credo. Io no".

RIP Itagaki-san.