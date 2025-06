Il creatore di Squid Game ha perso altri due denti durante le riprese dell'ultima stagione

HQ

Il creatore di Squid Game, Hwang Dong-hyuk, ha confermato che durante le riprese dell'ultima stagione dello show di successo, ha perso altri due denti. Ciò è dovuto allo stress indotto dalla realizzazione dello show, qualcosa di cui il suo creatore ha già parlato in precedenza.

"Pensavo che sarebbe andato tutto bene, ma questa volta ho dovuto estrarre anche altri due denti", Hwang ha detto a Entertainment Weekly. "Ho dovuto estrarre circa otto denti nella prima stagione, e ora ne ho altri due e non li ho ancora rimessi dentro. Quindi li sto aspettando".

Hwang Dong-hyuk ha perso circa un terzo dei suoi denti durante lo show. Si aspettava che le riprese delle stagioni 2 e 3 fossero meno stressanti, ma si sono rivelate una sfida a sé stante per la rapidità con cui sono state messe insieme. "Il problema è che per la stagione 2 e la stagione 3, abbiamo dovuto girare e scrivere in una volta sola. Era come se stessimo facendo una stagione, e abbiamo cercato di fare del nostro meglio per portare la stagione 3 il più velocemente possibile", ha spiegato. "Quindi l'importo totale era molto più grande e abbiamo dovuto girare per circa un anno, quindi è stato molto impegnativo dal punto di vista fisico".

Sembra che il creatore di Squid Game abbia messo tutto se stesso nella realizzazione di questa stagione finale dello show, che andrà in onda su Netflix il 27 giugno.