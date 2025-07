Il creatore di The Last of Us lascia la serie TV

HQ

Non sono l'unico a pensare che The Last of Us sia un grande show televisivo. Uno dei motivi è probabilmente che uno dei creatori del gioco, Neil Druckmann, è stato fortemente coinvolto nell'adattamento per HBO. Ecco perché le notizie di oggi sono particolarmente interessanti.

Naughty Dog, lo studio PlayStation che guida lo sviluppo dei giochi di The Last of Us, rivela che Neil Druckmann non sarà molto coinvolto nella realizzazione della stagione 3 di The Last of Us. Questo perché Druckmann vuole concentrarsi solo sul suo studio e sui suoi progetti futuri, tra cui la scrittura e la regia di Intergalactic: The Heretic Prophet.

Abbastanza comprensibile, dato che è il capo dello studio e il capo della creatività di Naughty Dog, mentre dirige e scrive anche il loro primo nuovo franchise in quelli che saranno circa 14 anni quando il gioco è pronto per il lancio. Tuttavia, questo potrebbe significare che The Last of Us: Stagione 3 sarà abbastanza diverso dalle prime due stagioni, anche se Craig Mazin continuerà ad essere il suo creatore principale. Vedremo se questo porterà davvero ai cambiamenti che alcune parti di Internet hanno chiesto perché pensano che Druckmann abbia "un'agenda woke" e cose del genere...