Il creatore di Vampire Survivors annuncia e lancia a sorpresa uno slash 'em up d'azione da tastiera

Come parte del PC Gaming Show, Poncle, il creatore di Vampire Survivors, ha appena annunciato la sua prima incursione nel mondo dell'editoria di videogiochi. Durante lo showcase, è stato rivelato che Poncle sta supportando lo sviluppatore solista Nao Games, che sta cercando di fornire lo slash 'em up da tastiera noto come Berserk or Die.

Questo gioco è più o meno quello che ci si aspetterebbe da quella descrizione, in quanto invece di favorire pressioni di tasti precise e accurate come un tipico gioco per PC, l'obiettivo qui è semplicemente quello di schiacciare un mucchio di pulsanti alla volta sulla tastiera, dove più pulsanti si premono più danni fanno i tuoi attacchi. Come per il resto del gameplay, il movimento è controllato dai tuoi attacchi e non c'è un obiettivo finale da raggiungere, piuttosto il tuo tempo viene speso semplicemente cercando di sopravvivere a un assalto di attacchi. In sostanza, questo significa che l'azione consiste nello spammare e schiacciare i pulsanti sulla tastiera per "vincere".

Come descritto nel comunicato stampa di annuncio del gioco, "Berserk or Die è incentrato sulla soddisfazione di mettere a segno un colpo perfettamente sincronizzato e guardare i nemici volare sullo schermo in una raffica di pixel più e più volte".

Poncle e Nao Games fanno notare che durante il gioco l'obiettivo è quello di distruggere la tastiera il più possibile senza invalidare la garanzia, poiché le tastiere sostitutive non saranno fornite.

La parte davvero eccitante e sorprendente dell'annuncio di questo gioco è che è stato lanciato anche lui. Sì, ora puoi giocare a Berserk or Die su PC tramite Steam, accaparrandoti una copia per soli £ 2,99 / $ 3,99 / € 3,99.

Parlando dell'idea alla base di Berserk or Die, il fondatore di Nao Games Nao Shibata spiega: "Ho creato questo gioco con l'obiettivo di creare qualcosa di completamente nuovo. Credo che offra un'esperienza che nessun altro gioco può offrire. Non solo sono stato in grado di dare vita alle mie idee uniche, ma ho anche avuto il piacere di incontrare persone straordinarie lungo la strada".

Per quanto riguarda ciò che la pubblicazione di questo gioco significa per il futuro di Poncle, ci è stato detto che questo è il "primo di altri progetti" pianificati quest'anno.