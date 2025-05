Il Cremlino attende la risposta di Kiev sulla proposta di colloqui di pace

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Il Cremlino ha confermato giovedì che l'Ucraina non ha ancora risposto alla proposta russa di riprendere i colloqui di pace all'inizio della prossima settimana a Istanbul, secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Mosca spera di presentare una bozza di memorandum come base per ulteriori discussioni, ma ha respinto il suggerimento di Kiev di inviarlo in anticipo. I round precedenti hanno fatto pochi progressi, con entrambe le parti che si sono attenute alle loro condizioni per un cessate il fuoco significativo.