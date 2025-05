Il Cremlino conferma la delegazione per i colloqui di pace di Istanbul e mantiene segreti i nomi Mosca si dice pronta per colloqui diretti con l'Ucraina in Turchia, ma lascia poco chiari i dettagli della delegazione.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Il Cremlino ha confermato mercoledì che una delegazione russa sarà presente a Istanbul il 15 maggio per possibili negoziati di pace con l'Ucraina, anche se non ha specificato chi rappresenterà Mosca. Mentre il presidente Putin ha ribadito la sua offerta di colloqui senza precondizioni, i funzionari ucraini hanno segnalato che parteciperanno solo se Putin stesso sarà presente. Nel frattempo, Donald Trump sostiene l'iniziativa, si prepara a inviare inviati e potenzialmente partecipa. Il presidente russo Vladimir Putin parla alla sua conferenza stampa annuale. Mosca, Russia 14.12.2023 // Shutterstock