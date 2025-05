Il Cremlino mette in guardia contro la proposta di Macron di dispiegamento nucleare

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Mercoledì, il Cremlino ha fortemente criticato il suggerimento del presidente Emmanuel Macron secondo cui la Francia è disposta a schierare aerei dotati di armi nucleari in altre nazioni europee.

"Gli americani hanno le bombe sugli aerei in Belgio, Germania, Italia, Turchia", ha detto Macron a TF1 martedì. "Siamo pronti ad aprire questa discussione. Definirò il quadro in modo molto specifico nelle settimane e nei mesi a venire", ha aggiunto.

Secondo Mosca, una tale mossa non migliorerebbe la sicurezza, ma piuttosto aumenterebbe le tensioni in tutto il continente. La proposta, vista dalla Russia come un passo verso la leadership nucleare francese, ha sollevato preoccupazioni per il fragile stato della stabilità strategica.