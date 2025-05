Il Cremlino risponde a Trump che definisce Putin "pazzo" Mosca attribuisce le dure parole di Trump all'aumento delle emozioni.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Lunedì, il Cremlino ha risposto all'affermazione di Donald Trump secondo cui Vladimir Putin era "impazzito assolutamente" suggerendo che il presidente degli Stati Uniti potrebbe aver parlato in un momento di sovraccarico emotivo. Pur minimizzando il commento, i funzionari russi hanno espresso gratitudine per il coinvolgimento di Washington nel portare avanti i negoziati sull'Ucraina. Naturalmente, resta da vedere come questo mix di critiche e cooperazione influenzerà la prossima diplomazia. Dmitrij Peskov // Shutterstock