Il crollo di un ghiacciaio devasta un villaggio svizzero La maggior parte di Blatten giace sepolta sotto fango e roccia, con una persona dispersa.

HQ Le ultime notizie sulla Svizzera . Mercoledì, una potente frana innescata dal crollo di un ghiacciaio ha inghiottito quasi tutto il villaggio alpino svizzero di Blatten, lasciando una persona dispersa, secondo i funzionari. L'area era stata evacuata all'inizio di questo mese tra gli avvertimenti di instabilità, ma la forza e la portata del crollo hanno superato le aspettative. Le autorità indicano un mix di erosione geologica e temperature alpine sempre più calde come fattori che hanno contribuito. Blatten, Svizzera - 19 gennaio. 2022: Villaggio di chalet nel villaggio Loetschental con la sua chiesa moderna. La città è ben nota per i tradizionali chalet in legno e i fienili costruiti a stretto contatto // Shutterstock