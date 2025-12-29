Il deragliamento di un treno messicano causa almeno 13 morti a Oaxaca

HQ

Almeno 13 persone sono morte e 98 ferite dopo che un treno interoceanico che trasportava circa 250 persone è deragliato vicino a Nizanda, nello stato meridionale messicano di Oaxaca, hanno riferito le autorità.

La Marina messicana ha dichiarato che a bordo c'erano nove membri dell'equipaggio e 241 passeggeri. Dei feriti, 36 hanno richiesto cure mediche e cinque erano in condizioni critiche, ha detto la presidente Claudia Sheinbaum.

I procuratori federali hanno aperto un'indagine sulla causa dell'incidente. Il treno fa parte del progetto Interoceanic Corridor, un collegamento ferroviario di punta che collega le coste del Pacifico e del Golfo del Messico, volto a stimolare il commercio e lo sviluppo regionale.

Claudia Sheinbaum su X:

La Marina messicana mi informa che, purtroppo, 13 persone sono morte nell'incidente del treno Interoceanico; 98 sono feriti, cinque di loro gravemente. I feriti si trovano negli ospedali IMSS di Matías Romero e Salina Cruz, così come negli ospedali IMSS-Bienestar di Juchitán e Ixtepec.

Ho incaricato il Segretario della Marina e il Sottosegretario ai Diritti Umani del Ministero dell'Interno di recarsi sul sito e assistere personalmente le famiglie; saranno presenti anche i delegati IMSS e IMSS-Biene.

Il Segretario dell'Interno coordinerà gli sforzi. Apprezzo il sostegno del Governatore di Oaxaca e del suo team. Continueremo a fornire aggiornamenti.