Il derby di Belgrado si interruppe quando una parte degli spalti prese fuoco

La partita tra Crvena zvezda (Stella Rossa di Belgrado) e il Partizan di domenica, il derby di Belgrado, chiamato anche derby eterno, si concluse per 3-0 per la squadra locale, la Stella Rossa, che li portò al primo posto nella SuperLiga belga, quattro punti avanti al Partizan.

La partita, tuttavia, dovette essere interrotta quando scoppiò un incendio nella tribuna dove si trovavano i sostenitori ospiti, e i vigili del fuoco dovettero intervenire. Non è chiaro cosa abbia scatenato l'incendio, ma si sospetta che siano stati gli ultras ospiti del Partizan a dare fuoco allo stadio con i razzi segnalatori, come accaduto subito dopo il secondo gol di Arnautović per la squadra locale.

Grazie a una rapida risposta dei vigili del fuoco, l'incendio fu spento e la partita riprese, con la Stella Rossa che segnò il terzo gol. Per fortuna, non ci sono stati feriti segnalati, nemmeno quando i tifosi hanno dovuto allontanarsi a causa dell'incendio, ma le immagini dei posti in fiamme e dello stadio coperto di fumo erano mozzafiato.